Kédougou : La vente aux enchères de biens saisis par l'Etat, rapporte 458 millions FCfa

La dernière vente aux enchères des biens saisis ou confisqués par les pouvoirs publics à Kédougou, a rapporté 458 millions de francs CFA, renseignent nos confrères de l’«Aps», qui citent l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac). L’opération effectuée hier, portait sur plus de 400 biens saisis ou confisqués dans le cadre de poursuites judiciaires, selon Mor Ndiaye, le directeur de l’Onrac. Des bennes, des marteaux-piqueurs, des groupes électrogènes, des panneaux solaires et des motopompes, font partie des biens vendus aux enchères, a-t-il précisé.



Au terme de l’opération, a constaté M. Ndiaye, les magistrats et les officiers de police judiciaire savent bien utiliser le dispositif employé par l’Etat, pour la saisie ou la confiscation des biens. Les propriétaires de certains biens vendus aux enchères, ont pris la fuite, a-t-il dit, en présence du procureur du Tribunal de Grande Instance de Kédougou, Baye Thiam, et du gouverneur de la région, Mariama Traoré. Cette opération est la deuxième à être menée dans cette région par l’Onrac, depuis la création de l’office de recouvrement en 2021, selon Mor Ndiaye.













Avec L'As