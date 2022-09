Kédougou: Le Dr Léonce Faye et son équipe libérés ce matin et sous contrôle judiciaire

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Septembre 2022 à 14:58 | | 0 commentaire(s)|

Arrêtés depuis le 30 août dernier, le Dr Léonce FAYE et son équipe ont été libérés ce matin. Ils sont placés sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête.



Pour rappel, ils ont été mis sous les verrous à la suite d'un appel anonyme au Procureur, après leur intervention sur une dame en train d'accoucher et qui a perdu la vie, ainsi que son bébé.



Depuis lors, certains secteurs de la santé ont manifesté et observé des mouvements d'humeur, dont le Syndicat des Anesthésistes Chirurgiens Dentistes Sénégalais (SACOS) qui a observé un mot d'ordre de 48 heures

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook