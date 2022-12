Kédougou : Le Maire de Kédougou réunit toute l'opposition et le pouvoir

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Décembre 2022 à 06:27 | | 0 commentaire(s)|

Tous les élus majoritairement proches du pouvoir (Maires, Presidents de Conseils Départementaux, députés) et les Leaders de l'opposition Moustapha Guirrassy de Yewi Askanewi et Mady Dandakha de Wallu, ont unanimement répondu à l'appel d'unité du Maire, par ailleurs Dg de Dakar Dem Dikk.



C'était pour les besoins finale de la Coupe du Maire de la commune de Kédougou qui a opposé l'Asc entente Dalaba compagnie à l'Asc Wu- Tang. Cette dernière a finalement remporté la finale et la récompense d'un million de francs.



Le vaincu empoche 500.000 F CFA et des lots d'équipements de sports pour les autres équipes de la zone.

Cette grande mobilisation a eu lieu à quelques jours de la visite du Président Macky SALL , prévue à Tambacounda ce mardi.



Babacar Diop



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook