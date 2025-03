Kédougou : Le ministre de la Santé en mission pour évaluer et renforcer le système sanitaire Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a effectué une visite de travail dans la région de Kédougou les 21 et 22 mars 2025. Cette mission avait pour objectif d’évaluer l’état des infrastructures sanitaires, d’échanger avec les acteurs locaux et de partager la nouvelle vision du secteur, inscrite dans l’Agenda National de Transformation Sénégal 2050.

Dr Sy s’est rendu dans plusieurs structures, notamment le Centre Hospitalier Régional Amath Dansokho, le Centre de Santé de Kédougou, la Direction Régionale de la Santé, la Pharmacie Régionale d’Approvisionnement et le Poste de Santé de Tomboronkoto. Il a ainsi pu constater les avancées enregistrées tout en identifiant les défis encore à relever.



Lors de cette mission, le ministre a également procédé à la remise d’un lot d’équipements médicaux destinés au Centre Hospitalier Régional Amath Dansokho et au Centre de Santé de Saraya, en vue de renforcer la prise en charge des patients.



Accompagné d’une délégation comprenant plusieurs hauts responsables de son ministère, Dr Ibrahima Sy a choisi de voyager en bus, une décision qui répond à une volonté de rationalisation des ressources, de réduction de l’empreinte écologique et de renforcement de l’esprit d’équipe au sein des services de la santé.



À travers cette initiative, le ministre et son équipe réaffirment leur engagement à bâtir un système de santé performant et accessible à tous les Sénégalais.



