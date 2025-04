Kédougou : Les prix du riz brisé varient entre 375 et 400 francs Cfa

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025

Le Service régional du Commerce de Kédougou (sud-est) a fixé de nouveaux prix du riz, vendredi 18 avril 2025, le riz ordinaire brisé étant vendu désormais au détail à 375 francs Cfa, le kilogramme.



Dans le département de Kédougou, le prix du riz brisé ordinaire est de 375 francs Cfa. Chez les grossistes, ce riz est vendu à 344 francs Cfa, et le sac de 50 kilos à 18 750 FCfa, selon Sidy Camara, le chef de Service régional du Commerce de Kédougou.



S’exprimant lors d’un Conseil Régional de la Consommation présidé par la Gouverneure de Kédougou, Mariama Traoré, il a annoncé que le prix du kilogramme de riz brisé était fixé à 400 francs Cfa, dans les départements de Saraya et de Salémata, où le sac de 50 kilos revient maintenant à 20.000 francs Cfa.



Ces tarifs tiennent compte des frais de transport, selon M. Camara.



‘’ Il n’y a pas de demi-grossistes ou de grossistes dans ces deux départements. Les commerçants viennent s’approvisionner tous les jours au marché central de Kédougou ’’, a-t-il expliqué.



Sidy Camara annonce, par ailleurs, que le ministère de l’Industrie et du Commerce a mis à la disposition du Service régional du Commerce de Kédougou, 30 volontaires chargés du contrôle des prix des denrées de consommation courante.



” Aux côtés des agents du Contrôle économique, ils vont veiller à l’application et au respect des prix ’’, a-t-il dit en parlant de ces volontaires.



Sidy Camara a invité les commerçants de la région de Kédougou, à respecter les prix fixés et à les afficher lisiblement dans les boutiques, comme l’exige la réglementation.



Le riz brisé ordinaire est la variété de riz la plus consommée au Sénégal, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.











Aps

Mame Fatou Kébé