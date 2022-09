Kédougou / Mme Diallo décédée en couches: L'ASGO défend son collègue, le Dr Faye, et prévient tout média qui... L'Association Sénégalaise des Gynécologues Obstétriciens (ASGO) s'est fendu d'un communiqué en présentant ses condoléances à la famille de Mme Diallo, décédée en couches, ainsi que son bébé. Mais, l'ASGO se solidarise de Dr Faye et de son équipe et met sur la table les conditions de travail de ces soldats de la santé.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Septembre 2022 à 07:24 | | 0 commentaire(s)|

L'Association Sénégalaise des gynécologues Obstétriciens (ASGO) fait savoir à travers ce communiqué que le Dr Léonce Mbade Faye, depuis le mardi 30 août 2022 est dans les locaux de la gendarmerie de Kédougou.



"Le Dr Faye et son équipe, après avoir reçu Mme Diallo et évalué la situation clinique, ont pris la décision appropriée en de telles circonstances. Ladite prise en charge a fait recourir au Dr Faye à une technique obstétricale connue: l'embryotomie", rappelle le document signé par la vice présidente Aminata Diagne qui souligne la "rigueur scientifique, la probité et l'engagement du Dr Faye".



A ce titre, l'ASGO dénonce l'arrestation abusive du Dr Faye sans enquête ni expertise préalables, alors qu'il est régulièrement domicilié dans la ville et présente des garanties de représentativité. Le document fait savoir que les praticiens sont tenus à l'obligation e moyens et non de résultats.



En conclusion, le communiqué avertit tout média qui tiendra des propos diffamatoires à l'endroit des gynécologues-obstétriciens dans l'exercice de leur fonction.





Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook