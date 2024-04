Kédougou : Sept orpailleurs clandestins arrêtés pour exploitation illicite d’or sur la Falémé La Brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya (Kédougou, est), a arrêté ce vendredi, sept orpailleurs clandestins de nationalité burkinabè, pour exploitation illicite de substance minérales (or) sur la Falémé, à hauteur du village de Yilimalo, dans la commune de Missirah Sirimana, nous apprend l’APS, qui cite une source sécuritaire.

Vendredi 26 Avril 2024

Des opérations de patrouille sont menées ” presque tous les jours ” par la Gendarmerie nationale, afin de ” lutter contre toute forme d’activité illicite le long de la frontière avec le Mali ”, explique la même source.



Elle ajoute, à l’Agence, que ces opérations de sécurisation et de lutte contre toute forme d’activités illicites le long de la Falémé, à la frontière entre le Sénégal et le Mali, vont se poursuivre dans tout le département de Saraya.



