Kédougou:Trois trafiquants arrêtés avec des peaux de léopard

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

C’est mardi dernier vers 14 heures que trois présumés trafiquants de nationalité sénégalaise, ont été pris la main dans le sac en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de peaux de léopard et 3 peaux d’antilope.



Aussitôt interpellés, ils ont été conduits dans les locaux du Commissariat de Kédougou où ils sont actuellement entendus. La gravité des faits qui leur sont reprochés, les mènera à des peines d’emprisonnement et amendes exemplaires pour tous ceux qui s’activent à trafiquer quotidiennement et impunément, la grande faune protégée du Sénégal Oriental.



En effet, Kédougou et sa grande région, du fait de leurs frontières avec la Guinée Conakry/ Bissau et le Mali, sont un haut lieu connu de trafic de faune transfrontalier et transnational. C’est donc mardi 16 avril à Kédougou que les agents du Parc National du Niokolo Koba en collaboration avec les éléments du Commissariat de Kédougou et l’appui du Projet EAGLE Sénégal, ont procédé à cette saisie de 3 peaux de léopards adultes fraîchement abattus, une espèce intégralement protégée au Sénégal. D’après leurs sources, l’un des léopards proviendrait de la zone tampon du Parc du Niokolo Koba et aurait été lâchement piégé puis abattu.













L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos