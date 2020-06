Kédougou: Un Malien de 27 ans en possession d’explosifs, arrêté

Un Malien du nom de Oumar Traoré, âgé de 27 ans, a été arrêté par les gendarmes de la Brigade de Sabadola, au cours d’une opération de sécurisation.



Marié et père d’un enfant, il a été interpellé, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juin dernier, en possession d’explosifs, informe Seneweb.



Il s’agit de 496 pièces dissimulées dans des sacs de 50 kilos en provenance du Mali et destinées à faire exploser le sous-sol, pour une exploitation des mines d’or.





