Kédougou : Un accident de la circulation fait un mort et 6 blessés

Mercredi 1 Mai 2024

Un véhicule de transport commun de type “minicar” s’est renversé, ce mercredi, aux environs de 10 heures, à hauteur du village Tenkotoding, occasionnant un mort et six blessés graves, a appris l’APS d’une source sécuritaire.



“ Il s’agit des enseignants du lycée de Mako, qui partaient à la cascade de Dindéfélo, pour une sortie pédagogique à l’occasion de la fête du Travail ”, a expliqué la même source, ajoutant que les victimes ont été transférées à l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.

