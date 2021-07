Kédougou: Un bus se renverse et fait plusieurs victimes

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juillet 2021 à 17:59 | | 0 commentaire(s)|

Quarante huit (48) blessés, dont deux (2) graves, c’est le bilan d’un accident qui a eu lieu ce dimanche, sur la route nationale n° 7, à hauteur de Kénioto dans la commune de Bandafassi, département de Kédougou.



Il s’agit d’un bus immatriculé KL 1858 C, en provenance de Dakar. L’accident serait lié à un ralentisseur qui a trompé la vigilance du chauffeur. Pris de panique, il a perdu la maîtrise du volant. Et le bus s’est renversé, faisant 48 blessés, dont 2 graves.



D’après la source, ils seraient tous des travailleurs de la Compagnie Sahélienne d’Entreprises (CSE), une société sous-traitante de la concession minière Sabodala Gold Opérations (SGO) qui est chargée de construire la ville minière de Niakafiry. Ils rejoignaient leur lieu de travail après la fête de Tabaski.



Ainsi, les éléments de la 62 éme Compagnie d’Incendie et de Secours et la Gendarmerie de Kédougou ont évacué les blessés au Centre de Santé de Kédougou.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos