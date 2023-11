Kédougou : Un camion finit sa course sous un pont, le chauffeur coincé

Un accident spectaculaire survenu le mardi au village de Tenkotoding à 18 kilomètres de Kédougou vers 21 heures a plongé les populations de cette localité dans une profonde inquiétude.Un camion bien chargé a fini sa course sous un pont rempli d'eau suite à un dérapage. Le chauffeur est resté coincé et d’importants dégâts matériels sont à déplorer.



Des passagers d’autres véhicules qui sont tombés sur l'horreur, ont tout fait pour sortir le chauffeur qui hurlait de douleur sous le camion, en vain. Cette partie de la route est en train d'être réhabilitée. Des mesures plus hardies sont attendues pour éviter de tels sinistres dans ce périmètre surtout avec la poussière.



