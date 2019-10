Kédougou : Un commerçant retrouvé pendu dans sa chambre Un commerçant au marché Central de Kédougou, S.Sagna, a été retrouvé mort pendu dans sa chambre ce mercredi. Son corps a été découvert suite au constat de ses amis commerçants qui ne l’ont pas vu de la journée. Ce qui n’était pas dans ses habitudes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 12:44 | | 0 commentaire(s)|

Ils se sont rendus à son domicile pour s’enquérir de la situation. Sur place, l’un d’eux l’a joint sur son téléphone et le portable a commencé à sonner dans la chambre. Flairant un problème, ils ont défoncé la porte et ont découvert le corps sans vie du commerçant.

Les sapeurs-pompiers et la police ont ainsi été alertés. Après les constatations d’usage, le corps sans vie de S. Sagna a été acheminé à la morgue du District Sanitaire de Kédougou pour autopsie.

Le procureur du Tribunal de Grande Instance de Kédougou a ordonné l’ouverture d’une enquête…

Source Igfm



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos