Kédougou : Un homme arrêté pour détention et vente de produits explosifs à Faranading

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 19:56

Les gendarmes de la Brigade territoriale de Saraya ont arrêté jeudi un présumé trafiquant international d’explosifs dans le village aurifère de Faranding, dans la commune de Bembou, a appris l’"APS", de source sécuritaire.



De nationalité malienne, mentionne l'"Aps", l’homme était en train de conduire une moto au moment de son interpellation par les gendarmes. Il tentait de rallier le village de Kharakhéna avec la marchandise prohibée, ignorant visiblement que les hommes en bleu l’attendaient de pied ferme.



Ces derniers avaient en effet été informés par une source établie à Djidjian (au Mali), de l’existence d’un trafic d’explosifs entre Djidjian et Kharkhéna.



Les gendarmes lui ont tendu un piège et sont ainsi parvenus à le stopper net à Faranding.



Les forces de défense et de sécurité ont retrouvé dans le sac qu’il transportait, 410 brins d’explosifs et 250 cordons détonants.



Il a été déféré au parquet du Tribunal de Grande Instance de Kédougou (TGI) pour détention et vente internationale de produits explosifs sans autorisation.



Mercredi dernier, les agents de la Brigade de gendarmerie territoriale de Saraya ont démantelé un site d’orpaillage clandestin tenus par des ressortissants chinois à Fadougou, une localité située dans la commune de Bembou, à la frontière avec le Mali. Les gendarmes y ont saisi un important lot de matériels composé de deux pelleteuses, du carburant en grande quantité et de deux groupes électrogènes.



Les occupants des lieux se seraient retranchés au Mali. Une enquête a été ouverte.

Ndèye Fatou Kébé