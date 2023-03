Kédougou : Un site d’orpaillage démantelé à Madina Sirimina

La Brigade de gendarmerie territoriale de Saraya a démantelé mercredi, un site d’orpaillage clandestin à Madina, un village de la commune de Missirah Sirimana, a indiqué jeudi à l’APS, son commandant, Abdoulaye Diaw.



C’est grâce au renfort de trois pelotons de l’escadron de surveillance et d’intervention qu’elle a réussi à mettre fin aux activités menées sur le site d’exploitation ‘’ en pleine extension ’’. Les occupants des lieux ne disposaient d’aucune autorisation leur permettant de pratiquer l’orpaillage.



Les gendarmes sont entrés en action après avoir reçu une information faisant état de la présence d’une forte colonie d’étrangers dans ce village, où l’exploitation clandestine de ressources aurifères a pignon sur rue.



Les forces de défense et de sécurité ont saisi sur place, une dizaine de motos, des marteaux-piqueurs, des panneaux solaires et des groupes électrogènes. Toutefois, aucune arrestation n’est à signaler, les occupants des lieux ayant préféré prendre la fuite. La gendarmerie a ouvert une enquête.













Aps