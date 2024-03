Kédougou: Un taux de mortalité de près de 90%, chez les enfants de moins de 5 ans

Le taux de mortalité chez les enfants de moins cinq ans, s’élève à 89% dans la région de Kédougou, contre 56% pour la moyenne nationale, a relevé, jeudi, la Directrice générale de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP), Maïmouna Cissokho.



A l’en croire, cette situation de mortalité invite l’Etat à entreprendre des solutions d’urgence, pour inverser ces tendances en matière de santé de la nutrition. Il s’agira aussi d’entreprendre des actions de lutte contre ces problèmes de santé publique, favorisés par des mauvaises pratiques alimentaires au sein des communautés, a-t-elle dit à l’Aps. Mme Cissokho s’exprimait lors de la journée de sensibilisation et de vulgarisation du décret sur la prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus, présidée par l’adjoint au gouverneur de la région de Kédougou, chargé des Affaires administratives, Georges Samba Faye, rapporte "L'As".



Elle a appelé les structures de développement intégré de la petite enfance (DIPE), à s’impliquer davantage pour l’amélioration de l’état sanitaire et nutritionnel des enfants âgés de 0 à 6 ans. Elle a révélé également que le taux de prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq ans, s’élève à 45 % dans la région de Kédougou, contre 17% pour la moyenne nationale.



Maïmouna Cissoko a fait savoir que la région de Kédougou est, dans ce cadre précis de ce projet, dans la zone rouge, compte tenu de son faible taux de couverture en matière de cantines scolaires et de sa situation géographique en milieu rural.