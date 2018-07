Kédougou: Une collision entre un véhicule « 7 places » et un camion fait 4 morts dont un bébé

Samedi 14 Juillet 2018

Quatre personnes dont un bébé ont été tuées hier, vendredi, dans un accident impliquant un véhicule de transport en commun (7 places) et un camion à Kédougou. Le véhicule « 7 places » en provenance du site d’orpaillage de Kharakhéna est entré en collision avec un camion en partance pour Bamako (Mali), juste à la sortie de Saraya.



Selon les premiers éléments enquête, le chauffeur éviter un nid de poules en allant dans le sens du camion qui roulait à vive allure. Le choc était tellement violent que le véhicule s’est retrouver sous le camion. L’accident a occasionné la mort chauffeur du véhicule « 7 places », Fallou Mbengue, un bébé de 2 mois et deux ressortissants Burkinabé non encore identifiés.



La maman du bébé et deux autres personnes s’en sont sortis avec blessures. Le quotidien l’Observateur rapporte que cet accident a été précédé sur cet axe par un autre. Un véhicule de marque Toyata de type camionnette avait dérapé à la suite d’un défaut de maîtrise et d’une imprudence du chauffeur lors d’un dépassement. Le bilan fait état de 17 blessés dont 3 dans un état grave, tous acheminés au district sanitaire de Kédougou.

