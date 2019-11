Kédougou: la Brigade des Douanes de Moussala saisit 248 Kg de Chanvre indien (images)

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2019 à 09:59

La Brigade commerciale des Douanes de Moussala, Subdivision de Kédougou, Région douanière du Sud-Est, « a saisi ce vendredi 22 novembre 2019, 248kg de chanvre indien sur un camion en provenance du Mali. Ledit camion avait également à son bord des bœufs. La drogue est conditionnée en 124 paquets de 2 kg, soit 248 kg de chanvre indien », annonce dans un communiqué du bureau des relations publiques des douanes.



« La totalité de la quantité saisie était cachée entre le châssis et la caisse du camion dans une cachette aménagée. La valeur totale de la marchandise prohibée est estimée à près de 30 millions de francs CFA. La procédure et l'enquête sont en cours en rapport avec le Parquet et l'Orctis » souligne vla source.

Cette prise fait suite à une autre récente grosse saisie de 1440 kg de chanvre indien effectuée par la même brigade le vendredi 8 novembre dernier.



La Subdivision des Douanes de Kédougou, qui multiple les saisies depuis sa création, a, ces 15 derniers jours, mis hors circuit 186 kg de cyanure et 5 kg de mercure. Il s’agit de produits hautement toxiques et néfastes pour l'environnement, utilisés par les orpailleurs artisanaux.









