Kédougou : la Douane saisit 248 kg de chanvre indien à Moussala Au total, 248 kg de chanvre indien d’une valeur de près de 30 millions de francs Cfa, ont été saisis ce vendredi par les Douanes à Moussala, une localité de la région de Kédougou (est), a annoncé l’administration douanière dans un communiqué.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

La même source précise que la drogue a été saisie sur un camion en provenance du Mali, précisant qu’elle est conditionnée en 124 paquets de 2 kg, soit 248 kg de chanvre indien.

"La totalité de la quantité saisie était cachée entre le châssis et la caisse du camion dans une cachette aménagée. La valeur totale de la marchandise prohibée est estimée à près de 30 millions de francs Cfa", lit-on dans le communiqué. Le camion avait également à son bord des bœufs, ajoute le texte.

Il signale que la procédure et l’enquête sont en cours en rapport avec le Parquet et l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants l’OCRTIS.

Début novembre, la Brigade commerciale des Douanes de Moussala a saisi 1440 kilogrammes de chanvre indien d’une valeur de 173 millions de francs Cfa sur un camion semi-remorque d’immatriculation sénégalaise en provenance du Mali, dans cette zone frontalière.

"La Subdivision des Douanes de Kédougou, qui multiple les saisies depuis sa création, a, ces 15 derniers jours, mis hors circuit 186 kg de cyanure et 5 kg de mercure. Des produits hautement toxiques et néfastes pour l’environnement, utilisés par les orpailleurs artisanaux", indique l’administration douanière.

APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos