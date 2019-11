Kédougou: le centre de santé sans médecin-chef, 3 lits seulement pour la salle d’urgence La région de kédougou qui ne dispose pas encore d’hôpital, souffre fortement de problèmes de prise en charge médicale. Et pour cause, le centre de santé de la région est très malade. Selon la RFM, le centre ne dispose pas de médecin-chef et la seule salle d’urgence ne compte que trois lits. Le médecin-chef récemment affecté à Diourbel, gère toujours à distance le centre de santé de Kédougou.

