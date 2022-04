Kédougou privée de courant et d’eau pendant 24h

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022

Comme nous aimons bien cette région du Sénégal orientale, restons-y encore un peu pour signaler le calvaire des populations vendredi dernier. Alors que la température avait grimpé à 43°, Kédougou était privée d’électricité et d’eau toute la journée, en ce mois de Ramadan.



La cause, un incendie qui se serait déclenché au niveau du pont de Fongolomi qui abrite un poste électrique, occasionnant une perturbation criarde dans la distribution de l’électricité et de l’eau, nous dit "Le Témoin".

Ndèye Fatou Kébé