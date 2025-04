Kédougou : un directeur de banque poursuivi pour le détournement de plus de 16 millions F CFA

Arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) et déféré au parquet ce vendredi, Bacary Sambou, directeur de l'agence Attijari Bank de Kédougou, est accusé de détournement de fonds à travers des manipulations frauduleuses de comptes clients. Selon Libération, repris par Seneweb, il a déclaré être prêt à rembourser le préjudice estimé.



Âgé de 43 ans, Bacary Sambou n'est pas un agent comme les autres. Profitant de ses accès privilégiés dans le système informatique bancaire, il aurait, selon un audit interne, modifié les données de plusieurs comptes clients afin d’effectuer des virements en sa faveur.



Les investigations menées par les enquêteurs révèlent que ses opérations illicites remontent à 2022, d'après la même source. Celle-ci croit savoir que grâce à sa position stratégique, il modifiait les informations des clients rattachés à leur compte CBAO Mobile, ce qui lui permettait de réaliser au moins trois virements par mois, suivis de retraits allant de 50.000 F Cfa à 500.000.



«Pour passer sous les radars, il ciblait particulièrement les comptes de clients de la diaspora, qui ne recevaient ni SMS ni notifications de validation lors des transactions.»



Le préjudice provisoire est évalué à 16.488.586 FCFA, estime le quotidien d'information. Qui ajoute : Bacary Sambou s’est dit disposé à rembourser intégralement les sommes détournées. Il devra tout de même répondre de plusieurs chefs d'accusation : accès et maintien frauduleux dans un système informatique, atteinte à l’intégrité des systèmes, transactions frauduleuses et vol, liste Libération.



