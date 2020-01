Kédougou : un éboulement sur un site d’orpaillage fait 2 morts et 3 blessés graves Un éboulement a eu lieu dans un site d’orpaillage au village de Kharakhéna, dans le département de Saraya, dans la région de Kédougou. Selon la RFM qui donne l’information, 2 personnes sont mortes sur le coup et 3 autres personnes sont gravement blessées. Une enquête a été ouverte.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2020 à 07:25 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos