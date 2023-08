Kédougou-une nouvelle épidémie s’annonce : 47 malades du Chikungunya recensés Selon Docteur Ababacar Mbaye, directeur de la Région médicale de Kédougou, «nous avons une épidémie d’arbre virose de chikungunya plus précisément qui est transmise par un vecteur aèdes qui ressemble à des cas de paludisme, par sa manifestation clinique». En l’espace de deux semaines, au mois d’août, 47 cas de chikungunya ont été recensés dans la région de Kédougou, nous informe Sud Quotidien



Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2023

Revenant sur ses manifestations, Docteur Mbaye renseigne que même si la maladie n’est pas mortelle, «les symptômes de cette fièvre peuvent aller jusqu’à 38° et au-delà, plus des douleurs articulaire et musculaire, mais aussi au niveau de la tête avec des céphalées».



Toujours selon le journal, faisant le bilan à ce jour, Docteur Mbaye constate que «cette épidémie de chikungunya a été enregistré dans les départements de Kédougou et Salemata. Les premiers cas ont été enregistrés au niveau d’un site sentinelle, au poste de santé de Dalaba, et dans les autres postes du district sanitaire de Kédougou. Nous avons reçu, ce matin (le mercredi, ndlr) vingt-sept (27) autres cas au niveau du district sanitaire de Saraya, dans ce mois d’août», a relevé Docteur Ababacar Mbaye.



Par ailleurs, il assure que la Direction régionale de la Santé de Kédougou a pris des mesures nécessaires pour le traitement et le suivi des cas enregistrés, en leur donnant «tous les jours des antalgiques, pour faire des cendre la fièvre. Et nous avons préconisé un repos à toutes les personnes malades recensées»



