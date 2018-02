Keita Baldé, Diafra, Ismaila Sarr, Konaté, Djilobodji, Mangane… Découvrez les salaires des «Lions» de France On en sait un peu plus sur les émoluments de nos «Lions» qui évoluent dans le championnat français, grâce au dossier sur les salaires publié ce mardi par le journal "L’Equipe".

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2018 à 08:45 | | 0 commentaire(s)|

Keita Baldé Diao est loin devant avec ses 340 000 mensuels (223,25 millions FCfA), soit un total de 4,8 millions d’euros (2,6 milliards FCFA) l’année. Et contrairement aux autres joueurs évoluant en dehors de Monaco, l’attaquant de 22 ans bénéficie d’un avantage considérable : les étrangers vivant dans la principauté française ne sont pas imposables sur le revenu, car bénéficiant de l’exception fiscale monégasque.



Le deuxième joueur sénégalais qui gagne le plus par mois, est Diafra Sakho. S’il est arrivé au Stade Rennais lors du dernier mercato en acceptant de faire des sacrifices financiers, l’attaquant est le plus gros salaire du club breton avec 150 000 € (98,3 millions FCFA), devant Khazri et ses 140 000 € (91,8 millions FCFA), même si le Tunisien gagne plus car Sunderland qui le prête, lui paie 40 000 € de plus.



Également arrivé au club cet été, Ismaila Sarr est le 3e plus gros salaire avec 110 000 € (72,1 millions FCFA). Le défenseur franco-sénégalais de Toulouse, Issa Diop touche 90 000 € (59 millions FCFA).



Le milieu des Girondins de Bordeaux, Younouss Sakharé gagne 80 000 € (52,4 millions FCFA) quand Cheikh Mbengue touche 75 000 € (49,1 millions FCFA). Prêté par Sunderland, Papy Mison Djilobodji est le plus gros salaire de Dijon avec 60 000 € (39,3 millions FCFA), tout comme Moussa Konaté à Amiens avec 40 000 € (26,2 millions FCFA). Enfin, Kader Mangane (34 ans) émarge à 22 000 € (14,4 millions FCFA) mensuels à Strasbourg.



