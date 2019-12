Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kenya: Le rappeur King Kaka fait polémique avec l'une de ses chansons Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 09:39 | | 0 commentaire(s)| Au Kenya, le dernier tube d’un célèbre rappeur suscite une vaste polémique. Dans une chanson sortie samedi 14 décembre, le chanteur, entrepreneur, et philanthrope King Kaka a brocardé les politiciens kényans. Mais une gouverneure mise en cause dans la chanson, l’a menacé d’une plainte si le titre n’était pas retiré et si King Kaka ne s’excusait pas publiquement.



Dans son tube Wajinga Nyinyi, ou « Vous les idiots », King Kaka n’y va pas de main morte. Le rappeur de 32 ans accuse les politiciens d’être corrompus, d’exploiter les gens, de lancer des fausses promesses et de détourner l’argent public.



Visée par les paroles, la gouverneure Anne Waiguru a vu rouge en exigeant qu’il retire la chanson et publie une lettre d’excuses. Après cette menace, de nombreux Kényans ont affiché leur soutien à King Kaka.



« Les artistes ont le droit de dire ce qu’ils veulent. La Constitution garantit ce droit », déclare un de ses soutiens. « King Kaka exprimait un droit démocratique, que tout le monde peut revendiquer sans être intimidé. Nous devons parler franchement à nos leaders », estime de son côté une jeune femme.



Convoqué au bureau des enquêtes criminelles



L’affaire a pris une tournure rocambolesque. King Kaka, de son vrai nom Kennedy Omdimba, a été convoqué au bureau des enquêtes criminelles. Arrivé sur place, l’agence a démenti. Le rappeur a alors publié les noms et numéro de l’employé qui l’avait contacté.



King Kaka explique que l’homme l’a menacé, en disant que s’il ne se présentait pas, les autorités connaissaient son adresse. Le chanteur a confié avoir peur et demandé une protection. Plusieurs personnalités ont déjà exprimé leur soutien à l’artiste qui n’en est pas resté là. Il a déposé plainte à la police. La vidéo de sa chanson elle a déjà été vue près de deux millions de fois sur Youtube.





Accueil Envoyer à un ami Partager