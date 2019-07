Kenya-Sénégal, ce lundi (19 h): gagner pour s’éviter toute mauvaise surprise ! Le Sénégal joue son troisième et dernier match de poule, ce lundi, à 19 h, au Caire, face au Kenya, dans la Can 2019. Les "Lions" seraient bien inspirés de remporter leur confrontation de ce soir, pour s’éviter toute mauvaise surprise pour la suite de la compétition.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 11:44

La défaite face à l’Algérie lors de leur seconde sortie dans cette compétition, oblige, en effet, les "Lions" à s’imposer ce soir pour s’assurer une place en huitième de finale. Une mission pas impossible devant un Kenya qui semble à la portée du Sénégal.



Encore faut-il que les hommes d’Aliou Cissé se montrent sous leur meilleur jour. Le sélectionneur des "Lions" qui devra encore composer avec les absences de son milieu de terrain, Alfred Ndiaye et du latéral gauche, Youssouf Sabaly. Mais il pourra, tout de même, compter sur les retours d’Ismaïla Sarr et de Idrissa Gana Guèye.

