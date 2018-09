Keur Assane Tivaouane : Le vieux Assane Seck décapité à cause d'un litige relatif à un héritage foncier

Selon les premiers éléments de l’enquête sur le meurtre d’Assane Seck, ce vieux de 71 ans décapité et la tête jetée dans un puits à Keur Assane, à Tivaouane, le principal suspect, Gora Seck, a tué son père pour un différent foncier.

Le journal Libération, qui donne l’information, indique que le meurtrier présumé reprochait à son père de l’avoir privé des terrains en question en le déshéritant au profit de ses frères et sœurs.

Les autres membres de la famille arrêtés dans le cadre de l’enquête ont été libérés, renseigne le journal.

IGFM





