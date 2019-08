Keur Ayib : de nombreux passagers bloqués à la frontière gambienne depuis hier De nombreux passagers sont bloqués depuis, hier à keur Ayip, en attendant de traverser le fleuve Gambie. Des véhicules font une fille sur 2 km, selon Abdoulaye Sakho, qui s’est exprimé sur la RFM. Ces personnes qui veulent aller passer la fête de tabaski chez eux, en Casamance pour la plupart, soufrent le martyr avec leurs moutons et leurs familles, a-t-il dit.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2019 à 14:37

« Les véhicules sont en file sur 2 km. Ce sont les gendarmes du côté sénégalais qui effectuent des contrôles d’identité. Les moutons risquent de mourir avec la chaleur et les gens sont très fatigués. Nous sommes là depuis hier et nous ne sommes même pas encore entrés dans la partie gambienne », crie-t-il.

