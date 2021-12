Keur Ayip : 21 paquets de chanvre indien d'une valeur de plus de 2 millions saisis par la Douane. La brigade commerciale de Keur Ayib, sous la direction du sous-lieutenant El Hadj Sokhna, a procédé dans la nuit du 26 au 27 décembre à la saisie de 21 paquets de chanvre indien, d'un poids de 21 kg et d'une valeur de plus de 2 millions de nos francs.



Rédigé par leral.net le Lundi 27 Décembre 2021 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

La drogue était dissimulée à bord d'une charrette artisanale au niveau de la taule extérieure.

Le dispositif d'embuscade mis en place par les éléments du sous-lieutenant, El Hadj Sokhna, a permis d'intercepter le convoyeur près de la frontière entre le Sénégal et la Gambie.

Il s'agit d'une opération dénommée "bouclage des couloirs" qui a été initiée par le directeur régional du Centre, le colonel Bourama Diémé dans le cadre de la dynamique lancée par l'administration de la Douane pour lutter contre la fraude et les nouvelles criminalités transnationales organisées sous toutes ses formes...



dakaractu

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook