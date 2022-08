Keur-Ayip: Des produits pharmaceutiques de contrebande d’une valeur de près de 322 millions francs CFA saisis par la Douane

Lesdites marchandises étaient conditionnées dans des sacs de voyages par les convoyeurs. Le lot de médicaments est composé de plusieurs produits pharmaceutiques d’une valeur totale 161 millions de francs. La valeur des autres produits saisis est estimée à 720 000 francs CFA.La saisie a eu lieu à hauteur de Ndiba Ndiayenne dans le département de Nioro du Rip oùla même Unité douanière avait saisi 07 colis de faux médicaments d’une contrevaleur total de près de 138 millions de francs CFA, quelques semaines auparavant. Sentant l’étau des douaniers se resserrer contre eux, les trafiquants ont tenté de dissimuler le produit dans une cachette de fortune, lit-on dans un communiqué, signé par le colonel Alpha Touré DIALLO.f



Les actions de ratissage de la zone frontalière engagées dans le cadre des opérations « Bouclage » ont également permis de mettre la main sur une camionnette de type Toyota à Médina Sabakh. Le véhicule avait emprunté une piste sinueuse pour contourner le poste de contrôle des Douanes de Keur-Ayip en vue de rallier la route nationale à partir de Médina Sabakh. Des médicaments contrefaits d’une contrevaleur de 22 millions de francs CFAyont été retrouvés. L’évaluation de tous les médicaments saisis a été faite par des pharmaciens agréés officiant à Keur-Ayip.



Les opérations « Bouclage des réseaux et couloirs de trafics » qui sont toujours en cours ont permis aux Douanes sénégalaises de saisir plusieurs dizaines de tonnes de médicaments contrefaisants dont la contrevaleur a atteint 41 milliards de francs CFA en 2021.



L’Administration des Douanes réaffirme son engagement aux côtés du Ministère de la Santé et de l’Action sociale pour une lutte efficace contre le trafic de faux médicaments. La Douane appelle les populations à une étroite collaboration avec les autres Forces de Défense et de Sécurité dans leur combat contre ce fléau.