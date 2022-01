Keur Massar: Amadou Sall et son fils Talla brûlés vifs par des individus supposés appartenir à l'opposition A Keur Massar, un politicien du nom d’Amadou Sall et son fils Talla, ont été brûlés vifs la nuit dernière, par des inconnus supposés appartenir à un camp politique de l’opposition.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 16:08

Selon les témoignages de Mme Barry, nièce de la victime, c'est pour se venger de sa tante qui milite pour Benno Bokk Yakaar que le feu a été mis à son domicile.



La vidéo que détient Leral, ne peut être publiée du fait de la gravité de l'état de Amadou Sall et de son fils.



Les victimes sont actuellement aux urgences, dans un état critique.



