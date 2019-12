Keur Massar : Fatou Diop se faisait passer pour une prostituée et appâtait des clients pour une bande d’agresseurs Fatou Diop, âgée de 19 ans seulement, se faisait passer pour une prostituée pour appâter des victimes pour une bande d'agresseurs.

Devant les enquêteurs, la jeune fille avait reconnu que le chef de la bande, un certain Samba Bâ, lui avait demandé d’aborder la victime et de s’entendre avec elle pour une passe, relate Le Soleil. « Ils m'ont dit de proposer quelque chose, je l'ai fait sans être au parfum de leurs intentions », a-t-elle, en effet, déclaré.

Et alors que Fatou Diop et la victime allaient conclure l’affaire, ses acolytes ont surgi pour agresser l’homme et lui soutirer les 65 000 francs Cfa qu’il gardait par devers lui et son téléphone portable avant de le blesser au visage, ajoute le journal.

La bande a été cueillie par la la gendarmerie de Keur Massar, alors qu’ils étaient en train de fêter leur forfait autour d'un poulet, selon la même source.

Le Tribunal de grande instance (Tgi) de Pikine-Guédiawaye a condamné la jeune fille et le chef du groupe Pape Samba Bå, à 2 ans de prison ferme. Les autres prévenus, ont été relaxés malgré leur lourd passé pénal, alors que Fatou Diop a tenté de nier les faits.



