Keur Massar : L’imam Tidiane Ndiaye accusé d'avoir violé une fillette de 7 ans L'Imam Tidiane Ndiaye du quartier Conachap de Keur Massar est dans de beaux draps. L’homme âgé de 59 ans est, en effet, accusé par Michaela Ndeb Sarr, une gamine de 7 ans, de l’avoir violée. Si le juge du tribunal des flagrants délits suit le réquisitoire du procureur, l’imam en question et son acolyte, Cheikh Diongue, risquent une peine de prison de 10 ans, pour viol, pédophilie et détournement de mineure, selon "Les Echos". L’imam abusait de la jeune depuis 2 ans, selon son accusatrice.

