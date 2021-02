Keur Massar - La Gendarmerie démantèle et arrète la bande de A Dieng alias "Mbeut" Quatre (4) malfrats, A Dieng, S SY, B Diasse et P Sarr, auteurs de vol à main armée ont été arrêtés par la BT de Keur Massar. Suite à de multiples plaintes contre A Dieng alias Mbeut pour agression, des recherches tous azimuts le concernant ont été déclenchées ayant abouti à son interpellation ce jour 20 février 2020 à 16h.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Confronté à un des plaignants, il décide de collaborer à l'enquête et accepte de conduire les enquêteurs à leur planque située à Mbeubeuss. Sur les lieux, les trois autres membres de la bande ont été interpellés.



Une perquisition a permis la saisie dans leur cabane des armes et du matériel d’effraction comme coupe-coupe, barre de fer, arrache clous, gourdins, couteaux, une moto et du chanvre indien destiné à la vente et à leur consommation personnelle a été également découvert sur les lieux.



L'enquête est en cours.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos