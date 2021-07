Keur Massar: Le corps sans vie d'un homme découvert à la cité pénitentiaire

Le corps sans vie d’un homme non encore identifié a été retrouvé dans un bâtiment en construction à la cité pénitentiaire de Keur Massar, plus précisément au quartier Alioune Ndiaye.



Selon des sources de "L'As", les habitants du quartier ont saisi les limiers du poste de police de Jaxaay, qui sont descendus sur les lieux pour faire une réquisition en vue de l’évacuation de la dépouille dans une structure sanitaire de la place, afin de faire une autopsie.



Auparavant, la police scientifique a effectué des prélèvements. Pour le moment, les circonstances de la mort de l’individu qu’on aurait égorgé, restent inconnues. Toutefois, la Police de Jaxaay a ouvert une enquête pour élucider cette affaire qui suscite beaucoup de commentaires.

