Keur Massar : Le maire veut déclasser une partie de la forêt pour y construire une gare routière Le maire de la commune de Keur Massar compte recourir à tous les moyens possibles pour déguerpir tous ceux qui empêchent la bonne circulation des personnes et des biens. Moustapha Mbengue avait convié, samedi dernier, les chefs de quartier et les chefs religieux de la commune pour les sensibiliser sur son intention de faire déguerpir les marchand ambulants et les voitures qui étouffent la circulation au niveau du croisement Keur Massar.

Pour le premier magistrat de la localité, les populations ont besoin de circuler librement. "S"il n'y a pas une sensibilisation et un appui de la gendarmerie, cela va être un combat perdu d'avance. On veut procéder à une opération de déguerpissement, mais on veut surtout qu'il y ait un suivi avec l'appui de la gendarmerie, parce que les agents de la mairie ne sont pas habilités pour ce genre d(actions", explique la maire Moustapha Mbengue.



En outre, il invite le gouvernement à renforcer l'effectif de la brigade de gendarmerie de Keur Massar, parce qu'il est insuffisant. "Nous avons besoin aussi de gare routière. Et la seule solution à nos yeux, c'est de déclasser une partie de la forêt. Ce qui permettra d'avoir deux voies de dégagement pour décongestionner la circulation."















L'As

