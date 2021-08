Keur Massar Nord: La pluie de candidats pour diriger la commune, continue La liste des candidats à la candidature au sein de la mouvance présidentielle s’allonge chaque jour, dans la nouvelle commune de Keur Massar Nord. Pratiquement, tous les responsables de Benno Bokk Yakaar souhaitent être investis premier maire de cette nouvelle collectivité.

Après Pape Ibrahima Demba, Aminata Assome Diatta et Ousmane Cissé, voilà que le coordonnateur communal de la Ligue des Démocrates Rénovateurs (Ldr/Yessal), Doudou Keïta, affiche son ambition de briguer les suffrages des populations de cette commune. Il en a fait l’annonce lors d’une réunion publique d’information de son parti à l’Unité 6.



M. Keïta, qui défie déjà ses futurs adversaires, demande, d’ailleurs, aux leaders de Benno, de choisir le profil qui permettra à la mouvance présidentielle de remporter haut la main les élections locales.



Ce partisan de Modou Diagne Fada, comptable de formation, a été adjoint au maire de Bakel. Il est présentement conseiller municipal à la commune de Keur Massar et président de la Commission des Finances. Il est convaincu qu’avec son programme basé sur la concertation, les défis du développement local de Keur Massar Nord seront relevés, avec son expérience pratique dans la décentralisation.



Toujours à Keur Massar, le quartier Darou Rahmane de Keur Massar Sud a abrité samedi dernier, le lancement du mouvement «Keur Massar laa dëkk». Une cérémonie qui a servi de tribune au Jaraaf de Keur Massar, Matar Diop dit «Aldo», pour dénoncer l’utilisation des inondations à des fins de commerce.



Des pratiques qui, selon lui, doivent être combattues sous toutes leurs formes. Et Jaraaf Matar Diop d’inviter les jeunes à ne pas verser dans la manipulation, la médisance à travers les réseaux sociaux, mais plutôt à s’adonner à la recherche du savoir, de l’apprentissage de métiers. Il a exhorté l’Etat à accompagner les jeunes de Keur Massar en chômage, par l’encadrement et l’entrepreneuriat.











