Keur Massar Nord: Les commerçants du marché tirent sur le maire Adama Sarr

Le maire de la commune de Keur Massar Nord, Adama Sarr est dans le collimateur des commerçants du marché de l’unité 14 des Parcelles assainies. Ces derniers sont montés au créneau hier, pour dénoncer le silence d’Adama Sarr face à leurs difficultés. « Nous avons beaucoup de difficultés, surtout l’insalubrité. Car le maire encaisse ses taxes municipales, mais n’envoie jamais ses agents pour nettoyer le marché. C’est pourquoi nous dénonçons son attitude », a déclaré le délégué général des commerçants dudit marché, nous dit "L'As".



Le responsable des jeunes commerçants, Mbaye Ndiaye, de poursuivre : « Nous n’avons pas de maire, car il n’a aucune utilité pour les commerçants que nous sommes, à part envoyer des gens collecter des taxes. En tout cas, si dans les jours à venir, Adama Sarr ne réagit pas par rapport à nos problèmes, nous serons obligés d’entamer un combat contre lui ».



Les commerçants citent d’autres difficultés, notamment la vétusté des bâtiments affectés par l’humidité et le manque de toilettes. Ils se débrouillent aussi pour avoir de l’eau et paient les vigiles pour assurer la sécurité du marché. Les commerçants annoncent un projet de réhabilitation du marché et ils tendent la main au maire pour trouver le financement. Pour le coordonnateur départemental des sages de Pastef de Keur Massar, Ousmane Kébé, le maire Adama Sarr doit réagir face à la santé en jeu de ses administrés. Il interpelle le maire pour qu’il fasse quelque chose pour ce marché.