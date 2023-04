Keur Massar Sud réclame la libération de son maire

Après deux semaines de détention de leur édile, les populations de Keur Massar Sud demandent la libération Mouhamed Bilal Diatta. Une arrestation qu’elles trouvent arbitraire et qui porte atteinte à la liberté d'expression, de réunion et d'association consacrée par la Constitution sénégalaise et la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples.



Dans un communiqué parcouru par «L’As», elles exigent sa libération immédiate et sans condition. Elles dénoncent les arrestations d’adversaires politiques et les harcèlements. A les en croire, la place d'un maire n’est pas en prison, d’autant qu’il incarne une institution et qu’il a toutes les garanties de représentativité. Les populations de Keur Massar sud appellent les autorités à mettre un terme à la persécution que subissent ceux qui expriment de manière pacifique, leur opposition au régime. Aussi, elles demandent la libération de toutes les personnes arrêtées à Keur Massar.