Keur Massar: Un charlatan gruge un homme d’affaires de 92 millions L’homme d’affaires Abdoulaye Fofana qui s’active dans l’importation de véhicules, a été victime d’une escroquerie portant sur 92 millions FCfa, rapporte le quotidien "L’Observateur".



Son bourreau: Alassane Cissé, un charlatan qui l’a envouté à l’aide de pratiques mystiques. Les faits remontent au mois de février dernier.



Cissé, originaire de Sédhiou a réussi à ferrer six mois durant sa victime, à l’aide de potions magiques l’obligeant à faire tout ce qu’il veut.



Il amenait Fofana dans la forêt de Keur Massar pour des bains mystiques, pour un coût de 92 millions.



Après six mois d’envoûtement, l’homme d’affaires, saigné à blanc par la bande de marabouts originaires de Sédhiou, finit par déposer une plainte.



Le charlatan et son frère Baba Cissé qui jouait le rôle de Djinn, ont été arrêtés par la gendarmerie avant d’être déférés au parquet le 3 septembre dernier.



Une perquisition effectuée dans la chambre du charlatan, a permis de découvrir un pactole de 10 300 euros, soit 6 695 000 Fcfa, en coupures de 50 et 100 euros.



De même que 550 000 FCfa en coupures de 5000 et un montant de 3 millions Fcfa, en coupures de 10 000, ont été aussi découverts par les pandores.

