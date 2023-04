Keur Massar: Un haut gradé de l'armée arrêté avec plus d'un milliard en billets noirs

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Avril 2023

La Brigade de Recherchés de Keur Massar a opéré une saisie de billets noirs d’une contrevaleur de plus d’un milliard FCfa à Keur Massar.



Les faux billets ont été saisis sur un haut gradé de l’armée nationale et sa bande de faussaires, composée d’un agent de La Poste, d'un étudiant et d'un technicien du son qui a servi dans un grand groupe de la presse de la place.



Le commandant et sa bande déférés au parquet hier jeudi 20 avril 2023, ont été placés sous mandat de dépôt.



D’après les informations de "L’Observateur" reprises par "Senenews", les billets noirs étaient prêts à être lavés et échangés contre de vrais billets, pour ensuite se retrouver sur le marché.



Un gendarme a servi d’appât en se présentant aux faussaires comme un agent de blanchiment de billets noirs. La proposition de l’agent est tellement alléchante, que les mis en cause ont mordu à l’hameçon.



Ils se donnés rendez-vous mercredi dernier à la cité « Linguère » de Keur Massar, pour procéder au lavage des billets noirs. Sur les lieux, l’agent infiltré dévoile sa vraie identité de gendarme, avant de procéder avec ses collègues, à l’arrestation du haut gradé de l’armée et de ses affidés.





Ndèye Fatou Kébé