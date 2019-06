Keur Massar : Un homme asperge son frère d’essence et l’immole par le feu

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juin 2019 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Un drame s’est produit, ce samedi, à Keur Massar. Selon la RFM, un homme a aspergé d’essence son propre frère avant de l’immoler par le feu. Le meurtrier a été arrêté par la police, ajoute la même source qui ne donne pas l’identité de la victime, ni de son bourreau. Les raisons d’un tel acte n’ont pas, non plus, été révélées.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos