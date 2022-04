Keur Massar : Un plan spécial pour son émergence. Le développement du département de Keur Massar est l'une des préoccupations majeures du Chef de l'État. Pour ce faire, la localité va bénéficier d'un Programme spécial d'Aménagement et de Développement de Keur Massar. Ainsi, le Président Macky Sall a donné des instructions au ministre en charge des Collectivités territoriales en relation avec le ministre du Plan, à l’occasion du Conseil des Ministres du 16 mars 2022, d’élaborer un plan spécial pour booster le développement de Keur Massar.

Selon le ministre Oumar Guèye qui a présidé le Comité régional spécial de développement axé sur le PSADKM, l’instruction est consécutive aux échanges directs avec les jeunes de Keur Massar, dans le cadre de l’initiative « Jokko ak Macky.



L’objectif de la rencontre est d’identifier les urgences du département et de proposer des solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations des populations.



" Ce Plan spécial de Keur Massar, qui sera disponible d’ici le 15 avril 2022, contribuera à la prise en charge des préoccupations des populations de Keur Massar en termes, entre autres, de gestion des inondations, de drainage des eaux pluviales et des eaux usées, mais également de formation, d’insertion, de financement, d’emploi, d’infrastructures sociales de base et d’amélioration du cadre de vie ", a déclaré le ministre en charge des Collectivités territoriales.



Ce Crd spécial est marqué par une participation massive des maires et des populations. Pour l'occasion, le président du Conseil département est revenu largement sur les besoins de Keur Massar en infrastructures.

La rencontre a enregistré la participation du ministre en charge de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale et celui en charge du Commerce, Amadou Hott et Aminata Assome Diatta.



Le président du Conseil départemental de Keur Massar, Babacar Guèye, a profité de cette occasion pour exprimer les besoins du département en infrastructures pour tous les acteurs..



Cette rencontre a permis aussi aux populations de revenir sur les difficultés auxquelles les habitants de Keur Massar sont confrontés.

L’élaboration et la mise en œuvre de ce plan spécial permettra, sans nul doute, d’organiser les interventions de l’ensemble des acteurs sur le territoire de Keur Massar de façon intelligente et de relancer l’économie du département, à travers les secteurs porteurs.



