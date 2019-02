Keur Massar : Un taximan et maniaque sexuel arrêté après plusieurs viols sur ses clientes

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 15:05 | | 0 commentaire(s)|

Les femmes de Keur Massar, dans la banlieue dakaroise, peuvent pousser un ouf de soulagment. Pape Mbaye Cissé, un taximan, auteur de plusieurs cas de viols sur ses clientes dont une veille de près que 60 ans, a été arrêté. Il sera présenté au Procureur de la République demain, vendredi.



Les gendarmes de la Brigade de Keur Massar ont mis fin aux agissements du «vicieux» qui semait la terreur dans cette zone de la banlieue dakaroise. Marié et père de 4 enfants, Pape Mbaye Cissé, qui utilisait son taxi comme appât, abusait de ses clientes en cours de route tout en les menaçant avec un arsenal d’armes.



Le maniaque sexuel qui maîtrise les moindres ruelles de la zone, s’arrêtait dans la forêt de Mbao pour violer ses clientes. Après son forfait, il abandonnait sa victime sur les lieux après l’avoir dépouillé de ses biens.



Son dernier forfait remonte au 14 janvier dernier, le jour de l’inauguration du Ter (Train express régional). Sa victime, une étudiante qu’il avait dépouillée de ses deux téléphones portables et d’une paire de chaussures. Comme celles qui l'ont précédée, la jeune fille porte plainte à la brigade de Keur Massar.



Les hommes en bleu du commandant Diémé perquisitionnent la maison du présumé auteur de ces crimes et retrouvent les biens de l’étudiante. Arrêté, Pape Mbaye Cissé reconnait juste deux viols. Placé en garde-à-vue, il sera déféré demain, vendredi, au parquet.











pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos