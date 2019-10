Keur Massar : Une collision impliquant un véhicule de l’armée fait 1 mort

Une collision entre un véhicule de l’Armée et un car de transport en commun « Ndiaga Ndiaye » a fait un mort et plusieurs blessés. L’accident s’est produit ce dimanche en début de soirée sur la RN1 au niveau du croisement de Keur Massar. Le chauffeur du car Ndiaga Ndiaye aurait pris la fuite pris la fuite .



