Keur Massar : une dame brûle au 2e degré les fesses de sa nièce de 8 ans

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 11:49 | | 0 commentaire(s)|

La dame Maïmouna Ndiaye est depuis hier en détention dans les locaux de la gendarmerie de Keur Massar. Elle est accusée d’avoir brulé au second degré, les fesses de la fille de son frère, qui lui a été confiée par celui-ci. Elle sera présentée ce matin, au parquet de Dakar.



Selon ses propos, elle avoue avoir posé cet acte excessif, sous l’emprise de la colère. Car la victime, Gn. B a eu une altercation avec un de ses enfants et elle l’avait molestée avec une cuillère qui se trouvait sur l’encensoir.















L’Observateur

