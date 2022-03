Keur Massar va accueillir le «Besup Sétal» le 2 avril prochain

Après Kaolack, le 5 mars dernier, ce sera au tour de Keur Massar d’accueillir la 7e édition de la Journée nationale mensuelle de nettoiement appelée « Besup Setal». L’annonce a été faite, hier, à Keur Massar, par le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow.



D'aprés des infos de "L'As", la journée d’investissement humain est prévue le samedi 2 avril 2022. Le ministre de l’Urbanisme dit avoir reçu des instructions du chef de l’Etat, de désencombrer et de nettoyer Keur Massar. La tâche ne sera pas aisé, reconnait-il, à cause des occupations anarchiques.



Mais, Abdoulaye Sow indique qu’on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. « Si on veut un meilleur cadre de vie, on devra passer par ce chemin », a-t-il déclaré à l’occasion de la cérémonie de lancement du recrutement de jeunes, dans le cadre du programme «Xeyu Ndaw Yi» dans le tout nouveau département de Keur Massar. Le ministre de l’Urbanisme promet de mettre de l’ordre, pour améliorer le cadre de vie de Keur Massar. La cérémonie s’est tenue en présence du ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, du Préfet du département et du président du Conseil départemental de Keur Massar.