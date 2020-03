Keur Mbaye Fall : Un homme retrouvé mort calciné dans les cimetières Un homme a été retrouvé mort, calciné, au quartier Toll-Diaz de Keur Mbaye Fall, selon seneweb. La découverte macabre a eu lieu, hier jeudi, vers de 19 h 30, dans l’enceinte des cimetières du quartier, selon des témoins. Les habits de la victime ont été retrouvés sur les lieux. On ne sait pour l’heure s’il s’agit d’un crime ou d’un suicide. L’identité de l’homme n’a pas encore été révélée, non plus.

