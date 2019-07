Keur Mbaye Fall : un commandant de gendarmerie agressé par un gang de dealers Un commandant de la gendarmerie a été agressé par un gang de dealers et de fumeurs de chanvre indien, à Keur Mbaye Fall, selon la RFM. L’homme de tenue n’a pas voulu se prononcer, évoquant le secret de l’enquête. Toutefois, selon des proches cités par la même source, le commandant aurait été effectivement blessé par ses assaillants. L’on ne sait pas, pour l’heure, dans quelle condition cette agression a eu lieu. L’enquête ouverte permettra certainement d’y voir plus clair.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|



